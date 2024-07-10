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Россияне расстреляли украинских военнопленных возле Роботино, - генпрокурор

Фото: генпрокурор Андрей Костин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители начали производство по обнародованному факту очередного расстрела украинских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Страна-террорист Россия продолжает демонстрировать полное пренебрежение к закону и базовой человеческой морали. Еще одно доказательство этого - видео убийства российскими военными двух пленных украинских бойцов. На записи четко видно, что защитники Украины сложили оружие и не оказывали никакого сопротивления. Оккупанты же цинично расстреливают безоружных людей", - заявил генеральный прокурор Андрей Костин.

Генпрокурор заявил, что по данному факту начато уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

По данным следствия, преступление совершено в июне 2024 года вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области.

"Мы знаем, что это не случайность. Это преднамеренная политика преступного режима кремля по уничтожению всего украинского. Найдем и накажем всех причастных: как тех, кто отдал этот преступный приказ, так и непосредственных исполнителей этого жестокого преступления", - подчеркнул генпрокурор.

По данным Костина, 10 июля в Интернете была распространена видеозапись расстрела военнослужащими армии РФ двух украинских защитников, которые до этого были взяты в плен. 

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - добавили в офисе.

Напомним, что это не первый подобный случай. В прошлом месяце ГУР идентифицировало россиян, расстрелявших четырех пленных возле Роботиного.

Всего со времени полномасштабного вторжения Российской Федерации украинские правоохранители зафиксировали более 60 случаев казней украинских военных российскими оккупантами.

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