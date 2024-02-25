Россияне снова расстреляли украинских пленных, - омбудсмен

Российские оккупанты в очередной раз расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмана Дмитрия Лубинца.
"Очередное военное преступление вероятно произошло 24 февраля 2024 года в Бахмутском районе. На видео, которое нам удалось получить, видно, что украинские военные сдаются в плен: их руки были подняты вверх, они показывали, что безоружны и не несут угрозы. Россияне должны были взять их в плен, но вместо этого беспощадно расстреляли", - сообщил омбудсмен.
Лубинец заявил, что точное количество казненных россиянами украинцев не известно, вероятно, их было по меньшей мере семь.
"Это военнослужащие СОУ. Такой расстрел - это военное преступление! Сейчас нам также известно из какой воинской части российской армии военные, беспощадно казнившие украинцев", - подчеркнул он.
Лубинец отметил, что этот случай необходимо зафиксировать как очередное нарушение Россией норм международного гуманитарного права.
После выхода ВСУ из Авдеевки стало известно, что российские военные расстреляли нескольких пленных украинских воинов. Это произошло на позиции "Зенита". После этого россияне опубликовали в сети видео с телами расстрелянных бойцов.
Когда об этом стало известно, омбудсмен Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН с требованием расследовать обстоятельства расстрела украинских военнопленных в Авдеевке.
"Призываю весь цивилизованный мир объединиться и усилить давление на страну-террориста, потому что для России не существует законов и договоренностей. Они воспринимают только силу", - заявлял он.
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