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Россияне снова расстреляли украинских пленных, - омбудсмен

Фото: россияне расстреляли пленных (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты в очередной раз расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмана Дмитрия Лубинца.

"Очередное военное преступление вероятно произошло 24 февраля 2024 года в Бахмутском районе. На видео, которое нам удалось получить, видно, что украинские военные сдаются в плен: их руки были подняты вверх, они показывали, что безоружны и не несут угрозы. Россияне должны были взять их в плен, но вместо этого беспощадно расстреляли", - сообщил омбудсмен.

Лубинец заявил, что точное количество казненных россиянами украинцев не известно, вероятно, их было по меньшей мере семь.

"Это военнослужащие СОУ. Такой расстрел - это военное преступление! Сейчас нам также известно из какой воинской части российской армии военные, беспощадно казнившие украинцев", - подчеркнул он.

Лубинец отметил, что этот случай необходимо зафиксировать как очередное нарушение Россией норм международного гуманитарного права.

Расстрел пленных в Авдеевке

После выхода ВСУ из Авдеевки стало известно, что российские военные расстреляли нескольких пленных украинских воинов. Это произошло на позиции "Зенита". После этого россияне опубликовали в сети видео с телами расстрелянных бойцов.

Когда об этом стало известно, омбудсмен Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН с требованием расследовать обстоятельства расстрела украинских военнопленных в Авдеевке.

"Призываю весь цивилизованный мир объединиться и усилить давление на страну-террориста, потому что для России не существует законов и договоренностей. Они воспринимают только силу", - заявлял он.

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