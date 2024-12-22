Россияне снова расстреляли группу украинских пленных

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Сообщу об этом факте ООН и МККК. Российские военные преступники, которые расстреливают украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом!" - призвал омбудсмен.

Из видео, по словам Лубинца, видно, как российские солдаты расстреляли пятерых украинских пленных защитников.

"110 ОМБР им. генерал-хорунжего Марка Безручко распространила видео с очередным преступлением россиян - расстрелом воинов, которые сдались в плен", - рассказал он.

Расстрелы украинских военнопленных

В последнее время российские войска с постоянной регулярностью расстреливают украинских военных, которые сдаются в плен оккупантам.

В середине декабря Лубинец рассказывал, что в 2024 году россияне казнили почти вдвое больше военнопленных, чем за предыдущие два года. Украина знает о более чем 170 таких случаях.

Добавим, что подобная казнь украинских военнопленных чаще всего является приказом Минобороны РФ и этому уже есть доказательства. Так, бойцы бригады "Форпост" во время боя захватили в плен российского оккупанта. Он рассказал, что солдатам РФ приказали убивать украинских военнопленных.

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