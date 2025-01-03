Россияне нанесли авиаудар по Сумах: кадры последствий атаки

Враг нанес авиаудар по частному сектору в Сумах. По предварительным данным, погибших нет.

"Ведутся аварийно-спасательные работы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в том числе и медицинская. Последствия атаки россиян уточняются", - отметили в ОВА.

В ГСЧС уточнили, что вражеский дрон попал в двухэтажный жилой дом. Возник пожар на первом этаже. В доме проживали пожилые супруги. Обошлось без пострадавших.

Как сообщили местные власти, над Сумской областью сегодня, 3 января, уничтожили семь вражеских дронов. С начала года зенитчики ликвидировали уже 17 российских беспилотников в небе над Сумской областью.

По данным ОВА, в Сумской общине поврежден частный жилой дом в результате падения обломков "Шахеда". Пострадавшим оказывается помощь.