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Россияне нанесли авиаудар по Сумах: кадры последствий атаки

Фото: оккупанты атаковали Сумы 3 января (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты нанесли авиационный удар по городу Сумы 3 января. В результате атаки погибших нет, но есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Враг нанес авиаудар по частному сектору в Сумах. По предварительным данным, погибших нет.

"Ведутся аварийно-спасательные работы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в том числе и медицинская. Последствия атаки россиян уточняются", - отметили в ОВА.

В ГСЧС уточнили, что вражеский дрон попал в двухэтажный жилой дом. Возник пожар на первом этаже. В доме проживали пожилые супруги. Обошлось без пострадавших.

 

Как сообщили местные власти, над Сумской областью сегодня, 3 января, уничтожили семь вражеских дронов. С начала года зенитчики ликвидировали уже 17 российских беспилотников в небе над Сумской областью.

По данным ОВА, в Сумской общине поврежден частный жилой дом в результате падения обломков "Шахеда". Пострадавшим оказывается помощь.

 

 

Атака дронов 3 января

В ночь на 3 января российские войска снова атаковали Украину дронами. Враг, в частности, направил беспилотники на Киев. Обломки дронов упали в двух районах столицы - Голосеевском и Дарницком.

В Киеве не зафиксировано значительных повреждений, но известно о пострадавшей женщине. Она получила ожог, но от госпитализации отказалась.

Кроме того, оккупанты атаковали Киевскую область этой ночью. В трех районах зафиксированы повреждения. В результате атаки был поврежден грузовой автомобиль, погиб водитель. Еще четыре человека получили ранения.

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