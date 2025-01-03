Россияне нанесли авиаудар по Сумах: кадры последствий атаки

Российские оккупанты нанесли авиационный удар по городу Сумы 3 января. В результате атаки погибших нет, но есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.
Враг нанес авиаудар по частному сектору в Сумах. По предварительным данным, погибших нет.
"Ведутся аварийно-спасательные работы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в том числе и медицинская. Последствия атаки россиян уточняются", - отметили в ОВА.
В ГСЧС уточнили, что вражеский дрон попал в двухэтажный жилой дом. Возник пожар на первом этаже. В доме проживали пожилые супруги. Обошлось без пострадавших.
Как сообщили местные власти, над Сумской областью сегодня, 3 января, уничтожили семь вражеских дронов. С начала года зенитчики ликвидировали уже 17 российских беспилотников в небе над Сумской областью.
По данным ОВА, в Сумской общине поврежден частный жилой дом в результате падения обломков "Шахеда". Пострадавшим оказывается помощь.
В ночь на 3 января российские войска снова атаковали Украину дронами. Враг, в частности, направил беспилотники на Киев. Обломки дронов упали в двух районах столицы - Голосеевском и Дарницком.
В Киеве не зафиксировано значительных повреждений, но известно о пострадавшей женщине. Она получила ожог, но от госпитализации отказалась.
Кроме того, оккупанты атаковали Киевскую область этой ночью. В трех районах зафиксированы повреждения. В результате атаки был поврежден грузовой автомобиль, погиб водитель. Еще четыре человека получили ранения.
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