Россияне применяют сбросы с отравляющими веществами на Купянском направлении, - ЦПД

Россияне используют химическое оружие

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что российские оккупанты использовали на войне против Украины химические вещества. Враг с начала полномасштабной войны отравил более двух тысяч украинских защитников.

В частности, в Главном управлении разведки Минобороны сообщали о возможном применении российскими оккупантами химического оружия на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Также были сообщения о применении химического оружия российскими войсками в районе Бахмута.

Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала отчет, подтверждающий наличие отравляющего вещества в образцах, собранных в районе боевых действий в Днепропетровской области. Исследования проводились по запросу Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.