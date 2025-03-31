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Россияне применяют сбросы с отравляющими веществами на Купянском направлении, - ЦПД

Фото: россияне начали активно применять сбросы с отравляющими веществами (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска на фронте начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами. В частности, известно о нескольких случаях на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

"Россияне начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами. Известно о нескольких случаях за последнее время на Купянском направлении", - сообщил Коваленко.

Он отметил, что Россия фактически использует запрещенные химические вещества, нарушая все возможные правила ведения войны.

"Обычные террористы, какими всегда были", - добавил руководитель ЦПД.

 

Россияне используют химическое оружие

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что российские оккупанты использовали на войне против Украины химические вещества. Враг с начала полномасштабной войны отравил более двух тысяч украинских защитников.

В частности, в Главном управлении разведки Минобороны сообщали о возможном применении российскими оккупантами химического оружия на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Также были сообщения о применении химического оружия российскими войсками в районе Бахмута.

Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала отчет, подтверждающий наличие отравляющего вещества в образцах, собранных в районе боевых действий в Днепропетровской области. Исследования проводились по запросу Украины.

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