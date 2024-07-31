Россияне запустили фейк о нашествии ядовитых пауков в Украине: в Минздраве опровергли

"Только что опровергли миф об эпидемии лихорадки Денге в Украине, как подвезли новый - нашествие ядовитых пауков. Причем эта "эпидемия", в их (россиян - ред.) болезненном воображении, происходит из тех же американских биолабораторий, откуда вылетали боевые голуби", - сообщили в Минздраве.

Российские пропагандисты заявляют, что в Украине настоящий апокалипсис: уже якобы несколько смертей и масса людей попала в больницы из-за укусов ядовитых пауков.

Однако, как отметили в Минздраве, никакого массового обращения за медпомощью из-за пауков не было. Единственный случай - укус паука каракурта в Одесской области. Пострадавший получает необходимую помощь в больнице. Его состояние стабильное.

В ведомстве также рассказали, что жара в этом году действительно активизировала пауков, но летальных исходов не было.

В случае укуса рекомендуется сразу обратиться к медикам. Как отметили в Минздраве, случаи, когда укусы самого ядовитого паука в Украине приводят к смерти, практически не случаются.