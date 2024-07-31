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Россияне запустили фейк о нашествии ядовитых пауков в Украине: в Минздраве опровергли

Иллюстративное фото: россияне запустили фейк о нашествии ядовитых пауков в Украине (из открытых источников)
Автор: Татьяна Степанова

Российские пропагандисты распространяют в сети информацию о якобы нашествии ядовитых пауков в Украине. Они связывают это с работой "американских биолабораторий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"Только что опровергли миф об эпидемии лихорадки Денге в Украине, как подвезли новый - нашествие ядовитых пауков. Причем эта "эпидемия", в их (россиян - ред.) болезненном воображении, происходит из тех же американских биолабораторий, откуда вылетали боевые голуби", - сообщили в Минздраве.

Российские пропагандисты заявляют, что в Украине настоящий апокалипсис: уже якобы несколько смертей и масса людей попала в больницы из-за укусов ядовитых пауков.

Однако, как отметили в Минздраве, никакого массового обращения за медпомощью из-за пауков не было. Единственный случай - укус паука каракурта в Одесской области. Пострадавший получает необходимую помощь в больнице. Его состояние стабильное.

В ведомстве также рассказали, что жара в этом году действительно активизировала пауков, но летальных исходов не было.

В случае укуса рекомендуется сразу обратиться к медикам. Как отметили в Минздраве, случаи, когда укусы самого ядовитого паука в Украине приводят к смерти, практически не случаются.

Фейки россиян

Напомним, российские пропагандисты постоянно распространяют разные фейки об Украине. В большинстве случаев они касаются ситуации на фронте, а также политического и военного руководства нашей страны. Реже россияне запускают ИПСО и об эпидемиях и болезнях.

К примеру, осенью прошлого года в Минздраве опровергли вражеские фейки о вспышках гепатита А в Украине.

Также в Украине опровергали информацию о вспышках холеры в регионах, пострадавших из-за подтопления после подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС

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