RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне записали оскорбительное для Ислама видео, выдавая себя за ВСУ, - МИД

Фото: Олег Николенко, представитель МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты, в привычной для них манере, записали оскорбительное для Ислама видео, выдавая себя за украинских воинов. В то же время фейк оказался достаточно бессмысленным, из-за чего его легко можно развеять.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Тревога, фейковое видео! Россия сняла ролик, в котором неизвестные люди, выдающие себя за украинских солдат, режут свинину на Коране и сжигают его страницы... Россия должна быть осуждена за оскорбление ислама в попытке дискредитировать Украину", - пишет Николенко.

Как пояснил спикер, на видео оккупанты пытаются разговаривать на украинском языке и используют российский армейский нож для нарезки свинины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, как пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, Россия запустила мощную антиукраинскую информационную кампанию в Facebook.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине