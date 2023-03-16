Россияне записали оскорбительное для Ислама видео, выдавая себя за ВСУ, - МИД

Российские оккупанты, в привычной для них манере, записали оскорбительное для Ислама видео, выдавая себя за украинских воинов. В то же время фейк оказался достаточно бессмысленным, из-за чего его легко можно развеять.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Тревога, фейковое видео! Россия сняла ролик, в котором неизвестные люди, выдающие себя за украинских солдат, режут свинину на Коране и сжигают его страницы... Россия должна быть осуждена за оскорбление ислама в попытке дискредитировать Украину", - пишет Николенко.

Как пояснил спикер, на видео оккупанты пытаются разговаривать на украинском языке и используют российский армейский нож для нарезки свинины.