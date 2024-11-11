Россияне, вероятно, расстреляли двух украинских военных в Курской области, - Лубинец
По информации, которая распространяется в интернете, российские войска вероятно в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных в Курской области.
Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Военнопленные всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия. Зато Россия в очередной раз совершила военное преступление, что является серьезным нарушением Женевской конвенции и международного гуманитарного права", - подчеркнул Лубинец.
Омбудсмен сообщил, что уже направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста с просьбой вмешаться в ситуацию.
Он призвал международное сообщество немедленно отреагировать на этот акт жестокости, чтобы остановить российскую агрессию.
"Сколько еще жизней должно быть потеряно, чтобы мир начал действовать? Россия должна понести ответственность за каждое преступление и за каждую сломанную жизнь", - заявил омбудсмен.
Расстрел военных
Ранее появилась информация, что российские кафиры на Покровском направлении расстреляли шестерых пленных бойцов ВСУ.
Кроме того , стражи порядка сейчас расследуют случай расстрела 16 украинских военнопленных россиянами на Покровском направлении. Этот инцидент является самым большим массовым убийством украинских военнопленных с начала войны.
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