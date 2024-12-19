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Россияне вечером обстреляли приграничье Черниговской области, погиб майор полиции

Иллюстративное фото: россияне ночью обстреляли приграничье Черниговской области, погиб майор полиции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вечером, 18 декабря, россияне обстреляли приграничье Черниговской области. В результате ударов погиб майор полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслава Чауса.

По словам Чауса, после обстрела стало известно о:

  • правоохранителе, который находится в тяжелом состоянии;
  • пострадавшем 16-летнем юноше;
  • повреждении жилого дома.
 

Фото: россияне ночью обстреляли приграничье Черниговской области, погиб майор полиции (t.me/chernigivskaODA)

Сегодня же, 19 декабря, Национальная полиция Украины сообщила о смерти майора полиции Сергея Хавлука в больнице.

Фото: Сергей Хавлук, майор полиции (t.me/UA_National_Police)

"В результате удара вражеского беспилотника 18 декабря полицейский Новгород-Северского райотдела полиции Сергей Хавлук во время несения службы получил тяжелые ранения. К сожалению, он скончался в больнице", - написала Национальная полиция Украины.

Обстрелы России

Российские террористы регулярно осуществляют обстрелы территории Украины, что значительно повышает уровень опасности для мирного населения. Для нанесения ударов используются различные виды вооружения, в частности ракетные системы, артиллерийские установки, беспилотные летательные аппараты, а также управляемые авиационные бомбы (КАБ).

В частности почти каждую ночь враг атакует Украину беспилотниками и ракетами. В ночь на 19 декабря россияне запустили 85 дронов. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 45 из них. Еще 40 были локально потеряны.

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