Россияне вечером обстреляли приграничье Черниговской области, погиб майор полиции

По словам Чауса, после обстрела стало известно о:

правоохранителе, который находится в тяжелом состоянии;

пострадавшем 16-летнем юноше;

повреждении жилого дома.

Фото: россияне ночью обстреляли приграничье Черниговской области, погиб майор полиции (t.me/chernigivskaODA)

Сегодня же, 19 декабря, Национальная полиция Украины сообщила о смерти майора полиции Сергея Хавлука в больнице.

Фото: Сергей Хавлук, майор полиции (t.me/UA_National_Police)

"В результате удара вражеского беспилотника 18 декабря полицейский Новгород-Северского райотдела полиции Сергей Хавлук во время несения службы получил тяжелые ранения. К сожалению, он скончался в больнице", - написала Национальная полиция Украины.

Обстрелы России

Российские террористы регулярно осуществляют обстрелы территории Украины, что значительно повышает уровень опасности для мирного населения. Для нанесения ударов используются различные виды вооружения, в частности ракетные системы, артиллерийские установки, беспилотные летательные аппараты, а также управляемые авиационные бомбы (КАБ).

В частности почти каждую ночь враг атакует Украину беспилотниками и ракетами. В ночь на 19 декабря россияне запустили 85 дронов. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 45 из них. Еще 40 были локально потеряны.