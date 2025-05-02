Россияне внедряют новую тактику штурмов в Донецкой области: появилось видео

Россияне используют мотоциклы на фронте

Напомним, что еще в марте мы сообщали о том, как российские войска применили 40 мотоциклов для атаки на одном из направлений фронта. Зимой оккупанты начали активнее использовать этот транспорт на передовой.

Недавно ВСУ успешно остановили попытку прорыва россиян на мотоциклах под Краматорском, где операторами дронов было уничтожено 18 мотоциклистов.

Недавно украинские дроны сорвали штурм оккупантов, которые пытались достичь позиций ВСУ на Торецком направлении на мотоциклах. Чтобы не допустить повторения таких атак, украинские бойцы уничтожили технику врага.

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