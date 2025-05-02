Россияне внедряют новую тактику штурмов в Донецкой области: появилось видео

Российская армия все чаще стала использовать мотоциклетные колонны и наземные дроны во время штурмовых операций в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

Отмечается, что новая тактика россиян оказалась неудачной. Стоит заметить, что в последнее время оккупанты довольно часто используют для своих штурмов именно мотоциклы. Вероятно, таким образом они пытаются избежать попаданий с дронов. Ведь большое количество мелких целей поразить сложнее, чем одну большую.

По данным Госпогранслужбы, операторы беспилотников "Феникс" уничтожили два вражеских роботизированных комплекса, танк, укрытие и целую группу мотоциклистов.

Россияне используют мотоциклы на фронте

Напомним, что еще в марте мы сообщали о том, как российские войска применили 40 мотоциклов для атаки на одном из направлений фронта. Зимой оккупанты начали активнее использовать этот транспорт на передовой.

Недавно ВСУ успешно остановили попытку прорыва россиян на мотоциклах под Краматорском, где операторами дронов было уничтожено 18 мотоциклистов.

Недавно украинские дроны сорвали штурм оккупантов, которые пытались достичь позиций ВСУ на Торецком направлении на мотоциклах. Чтобы не допустить повторения таких атак, украинские бойцы уничтожили технику врага.

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