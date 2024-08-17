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Россияне вывели в Черное море носитель "Калибров": какой возможен залп ракет

Фото: страна-агрессор вывела в Черное море носители ракет "Калибр" (скриншот YouTube)
Автор: Валерий Савицкий

В Черном море находится один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" с возможным залпом до четырех ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

В то же время, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море 2 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.

За сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 8 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 10 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - говорится в сообщении.

Обстрелы Украины

Утром 16 августа в Днепре прогремели взрывы. Перед этим сообщалось о движении баллистической ракеты в направлении города.

Вечером в пятницу в Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы обстрелов баллистикой.

Кроме того, в ночь на 17 августа, россияне снова масштабно атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". Атака до сих пор не завершилась.

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Война России против Украины