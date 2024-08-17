Россияне вывели в Черное море носитель "Калибров": какой возможен залп ракет

Обстрелы Украины

Утром 16 августа в Днепре прогремели взрывы. Перед этим сообщалось о движении баллистической ракеты в направлении города.

Вечером в пятницу в Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы обстрелов баллистикой.

Кроме того, в ночь на 17 августа, россияне снова масштабно атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". Атака до сих пор не завершилась.

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