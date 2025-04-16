Россияне используют для ударов по Украине "Шахеды" с отравляющими веществами, - ЦПД

Россияне используют химическое оружие

Напомним, недавно ГУР сообщало, что российские войска системно используют на фронте химикаты. В частности, в Запорожской области все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с ядовитым газом.

В ЦПД также рассказывали, что российские войска на фронте начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами. В частности, известно о нескольких случаях на Купянском направлении.

К тому же еще в декабре прошлого года сообщалось, что российские оккупанты использовали на войне против Украины химические вещества. Враг с начала полномасштабной войны отравил более двух тысяч украинских защитников.

Тогда в ГУР сообщали о возможном применении российскими оккупантами химического оружия на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Также были сообщения о применении химического оружия российскими войсками в районе Бахмута.

Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала отчет, подтверждающий наличие отравляющего вещества в образцах, собранных в районе боевых действий в Днепропетровской области.

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