Россияне используют для ударов по Украине "Шахеды" с отравляющими веществами, - ЦПД
Российские войска используют для ударов по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед", снаряженные отравляющими веществами. Оккупанты делают это с целью поражения людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.
"Центр верифицировал эту информацию у спецслужб и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Известно, что в одном из беспилотников обнаружена капсула с концентрированным боевым отравляющим веществом "CS" (иритант). Это высокотоксичное вещество раздражающего действия", - говорится в сообщении.
В ЦПД отметили, что вражеские дроны могут разбрасывать капсулы с отравляющим веществом с целью поражения людей. Зато информация, распространенная некоторыми медиа, что сами корпуса российских дронов обрабатываются ядовитыми веществами, не подтверждается.
Россияне используют химическое оружие
Напомним, недавно ГУР сообщало, что российские войска системно используют на фронте химикаты. В частности, в Запорожской области все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с ядовитым газом.
В ЦПД также рассказывали, что российские войска на фронте начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами. В частности, известно о нескольких случаях на Купянском направлении.
К тому же еще в декабре прошлого года сообщалось, что российские оккупанты использовали на войне против Украины химические вещества. Враг с начала полномасштабной войны отравил более двух тысяч украинских защитников.
Тогда в ГУР сообщали о возможном применении российскими оккупантами химического оружия на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Также были сообщения о применении химического оружия российскими войсками в районе Бахмута.
Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала отчет, подтверждающий наличие отравляющего вещества в образцах, собранных в районе боевых действий в Днепропетровской области.
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