Россияне используют для ударов по Украине "Шахеды" с отравляющими веществами, - ЦПД

Российские войска используют для ударов по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед", снаряженные отравляющими веществами. Оккупанты делают это с целью поражения людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

В ЦПД отметили, что вражеские дроны могут разбрасывать капсулы с отравляющим веществом с целью поражения людей. Зато информация, распространенная некоторыми медиа, что сами корпуса российских дронов обрабатываются ядовитыми веществами, не подтверждается.

"Центр верифицировал эту информацию у спецслужб и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Известно, что в одном из беспилотников обнаружена капсула с концентрированным боевым отравляющим веществом "CS" (иритант). Это высокотоксичное вещество раздражающего действия", - говорится в сообщении.

Россияне используют химическое оружие

Напомним, недавно ГУР сообщало, что российские войска системно используют на фронте химикаты. В частности, в Запорожской области все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с ядовитым газом.

В ЦПД также рассказывали, что российские войска на фронте начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами. В частности, известно о нескольких случаях на Купянском направлении.

К тому же еще в декабре прошлого года сообщалось, что российские оккупанты использовали на войне против Украины химические вещества. Враг с начала полномасштабной войны отравил более двух тысяч украинских защитников.

Тогда в ГУР сообщали о возможном применении российскими оккупантами химического оружия на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Также были сообщения о применении химического оружия российскими войсками в районе Бахмута.

Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала отчет, подтверждающий наличие отравляющего вещества в образцах, собранных в районе боевых действий в Днепропетровской области.

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