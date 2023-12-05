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Россияне ударили по частному дому в селе под Херсоном и убили женщину

Архивное фото: Россияне ударили по частному дому в селе под Херсоном (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 5 декабря, обстреляла село Велетенское в Херсонской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Около 16:20 оккупанты обстреляли жилой дом в населенном пункте", - говорится в сообщении.

Фото: Велетенское (deepstatemap.live)

Отмечается, что во дворе собственного дома травмы, несовместимые с жизнью, получила 44-летняя местная жительница.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска постоянно обстреливают Херсон и область. Ситуация с атаками правобережья захватчиками настолько серьезная, что находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

Россияне утром 5 декабря в очередной раз атаковали Херсон. В результате обстрела центра города два человека погибли, также есть раненые.

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