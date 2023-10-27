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Россияне ударили по пожарной части в Изюме: пострадали 8 спасателей (видео)

Изюм, Харьковская область, Пятница 27 октября 2023 08:13
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Россияне ударили по пожарной части в Изюме: пострадали 8 спасателей (видео) Фото: россияне ударили по пожарной части в Изюме (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска ночью 27 октября в очередной раз атаковали Харьковскую область. Оккупанты нанесли удар по пожарной части в городе Изюм. В результате пострадали восемь спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"Сегодня пожарной охране области - 200 лет. Россия "приветствовала" в своем стиле. Ночью враг нанес ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм", - сообщил Клименко.

В результате атаки пострадали восемь спасателей, четверо из них находятся в больнице. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также повреждено само здание и 13 единиц пожарной техники.

Фото: россияне ударили по пожарной части в Изюме (t.me/Klymenko_MVS)

Как сообщил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов, предварительно, россияне нанесли удар с ЗРК С-300. Повреждено здание пожарно-спасательного подразделения ГСЧС.

Фото: последствия удара (t.me/synegubov)

Обстрел Харьковской области

Напомним, недавно российские оккупанты нанесли удар по терминалу "Новой почты" в селе Коротич под Харьковом около 22:15. Россияне выпустили зенитные ракеты С-300

В результате атаки враги вспыхнул пожар, терминал почти полностью разрушен. Также повреждены грузовые автомобили.

По последним данным, в результате атаки шесть человек погибли. Как известно, 17 человек получили ранения.

Больше о деталях и последствиях циничной атаки россиян - в материале РБК-Украина.

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