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Россияне ударили по городу в Сумской области: погиб мужчина, есть раненые

Ворожба, Понедельник 05 февраля 2024 19:25
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Россияне ударили по городу в Сумской области: погиб мужчина, есть раненые Архивное фото: Россияне ударили по городу в Сумской области (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 5 февраля, обстреляла город Ворожба в Сумской области. В результате атаки оккупантов погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Отмечается, что в 17 часов россияне обстреляли из РСЗО город Ворожба. Зафиксировано 8 взрывов.

"В результате обстрела погиб 40-летний мужчина, его мать - травмирована. Также травмы получил еще один человек", - говорится в сообщении.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/sumska.oda)

По предварительной информации повреждены пять жилых домов, хозяйственные постройки, электрические сети, интернет-связь.

На месте работают соответствующие службы, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Россияне убивают жителей Сумской области

Недавно оккупанты массированно обстреляли пограничные населенные пункты в Сумской области. В результате зафиксировано разрушение домов, а также погибшие.

Также российские оккупанты обстреляли село Степок в Сумской области. Из-за вражеской атаки погиб последний житель населенного пункта.

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