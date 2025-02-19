Россияне ударили по Купянску: под завалами погиб мужчина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Харьковской области.

Правоохранители сообщили, что сегодня в 15:37 россияне ударили, предварительно КАБами, по городу Купянск.

"Обвалился и загорелся дом. К сожалению, погиб местный житель", - добавили в полиции.

По их данным, на место попадания выехала следственно-оперативная группа Купянского РОП, криминалисты и взрывотехники полиции.

Обновлено в 18:20.

Харьковская областная прокуратура сообщила, что еще четыре человека получили ранения из-за российской агрессии.

По данным следствия, в с. Ольховатка Купянского района ориентировочно в 13:25 зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона. Получили ранения двое мужчин в возрасте 65 и 55 лет. Повреждены частные домовладения.

Кроме того, сегодня в поселке Купянск-Узловой в результате вражеского обстрела загорелся дом. Получили ранения двое мирных жителей. В тяжелом состоянии обоих пострадавших госпитализировали в больницу.

К тому же председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что сегодня враг совершил удар БПЛА по жилому сектору в пгт Купянск-Узловой. "Пострадали двое гражданских людей в возрасте 70 и 63 лет. Их госпитализировали в тяжелом состоянии", - заявил он.