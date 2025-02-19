Россияне ударили по Купянску: под завалами погиб мужчина
Российские войска обстреляли Купянск, разрушив жилой дом. Под завалами погиб местный житель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Харьковской области.
Правоохранители сообщили, что сегодня в 15:37 россияне ударили, предварительно КАБами, по городу Купянск.
"Обвалился и загорелся дом. К сожалению, погиб местный житель", - добавили в полиции.
По их данным, на место попадания выехала следственно-оперативная группа Купянского РОП, криминалисты и взрывотехники полиции.
Обновлено в 18:20.
Харьковская областная прокуратура сообщила, что еще четыре человека получили ранения из-за российской агрессии.
По данным следствия, в с. Ольховатка Купянского района ориентировочно в 13:25 зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона. Получили ранения двое мужчин в возрасте 65 и 55 лет. Повреждены частные домовладения.
Кроме того, сегодня в поселке Купянск-Узловой в результате вражеского обстрела загорелся дом. Получили ранения двое мирных жителей. В тяжелом состоянии обоих пострадавших госпитализировали в больницу.
К тому же председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что сегодня враг совершил удар БПЛА по жилому сектору в пгт Купянск-Узловой."Пострадали двое гражданских людей в возрасте 70 и 63 лет. Их госпитализировали в тяжелом состоянии", - заявил он.
Ситуация в Купянске
Купянск - город в Харьковской области Украины, который во время полномасштабного вторжения России в Украину подвергся значительным разрушениям и обстрелам. В конце февраля 2022 года Купянск был оккупирован российскими войсками, а уже в сентябре того же года - освобожден.
Однако, после освобождения город продолжает страдать от регулярных обстрелов. Однако несмотря на постоянные обстрелы, часть жителей остается в городе, пытаясь адаптироваться к сложным условиям жизни.
Заметим, что по данным Генштаба, на Купянском направлении враг в течение дня один раз пытался продвинуться к украинским позициям в районе Петропавловки, но атака была успешно отбита.
Подробнее о ситуации на фронте можно узнать в полной сводке Генерального штаба Украины.
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