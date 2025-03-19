Россияне ударили авиабомбами по Купянску: погиб мужчина, произошел пожар

Российские войска вечером 19 марта нанесли авиаудар по Купянску в Харьковской области. Погиб мужчина, еще одна женщина ранена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию (ОГА).
По данным ОВА, около 20:50 российские оккупанты применили авиацию для удара по гражданскому населению Купянска. В результате попадания КАБа один человек получил смертельные ранения, еще один - травмирован.
"Погиб 51-летний местный житель. Многочисленные ранения получила 54-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали", - заявили в ОГА.
Кроме того, от авиаудара РФ загорелся пожар в гараже.
Ранее сообщалось, что сегодня россияне около 15:00 нанесли авиационные удары по Купянску. Предварительно установлено, что для атак по городу войска РФ применили ФАБ-500.
Получила ранения 84-летняя женщина. Мужчина 75 лет получил острую реакцию на стресс. В городе повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, автомобили.
Следует добавить, что россияне постоянно атакуют Купянск. 19 февраля российские войска также обстреляли Купянск КАБами, разрушив жилой дом. Под завалами погиб местный житель.
Позже Харьковская областная прокуратура сообщила, что еще четыре человека получили ранения из-за российской агрессии.
Купянск - город в Харьковской области Украины, который во время полномасштабного вторжения России в Украину подвергся значительным разрушениям и обстрелам. В конце февраля 2022 года Купянск был оккупирован российскими войсками, а уже в сентябре того же года - освобожден.
Однако, после освобождения город продолжает страдать от регулярных обстрелов. Однако несмотря на постоянные обстрелы, часть жителей остается в городе, пытаясь адаптироваться к сложным условиям жизни.
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