Россияне ударили авиабомбами по Купянску: погиб мужчина, произошел пожар

Российские войска вечером 19 марта нанесли авиаудар по Купянску в Харьковской области. Погиб мужчина, еще одна женщина ранена.

По данным ОВА, около 20:50 российские оккупанты применили авиацию для удара по гражданскому населению Купянска. В результате попадания КАБа один человек получил смертельные ранения, еще один - травмирован.

"Погиб 51-летний местный житель. Многочисленные ранения получила 54-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали", - заявили в ОГА.

Кроме того, от авиаудара РФ загорелся пожар в гараже.

Удары по Купянску

Ранее сообщалось, что сегодня россияне около 15:00 нанесли авиационные удары по Купянску. Предварительно установлено, что для атак по городу войска РФ применили ФАБ-500.

Получила ранения 84-летняя женщина. Мужчина 75 лет получил острую реакцию на стресс. В городе повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, автомобили.

Следует добавить, что россияне постоянно атакуют Купянск. 19 февраля российские войска также обстреляли Купянск КАБами, разрушив жилой дом. Под завалами погиб местный житель.

Позже Харьковская областная прокуратура сообщила, что еще четыре человека получили ранения из-за российской агрессии.