Россияне убили женщину и повредили детскую больницу в центре Херсона, есть угроза массированных атак

Обстрел Херсона

Российская армия обстреляла центр Херсона. В результате атаки на город один человек погиб и один ранен.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получила 62-летняя женщина", - отметил Мрочко.

Кроме того, 47-летнего мужчину доставили в больницу сотрудники полиции. У него взрывная травма и осколочные ранения.

Кроме того, в результате артобстрела в Херсоне повреждено детское медучреждение.

"К счастью, пострадавших нет - во время очередной вражеской атаки дети с родителями и работниками учреждения находились в укрытии", - добавил глава МВА.

Предупреждение о массированных атаках Херсона со стороны РФ

Сейчас есть большая угроза массированных атак оккупантов по Херсону.

"Враг коварен и сознательно целится по мирным людям. Будьте особенно внимательны и осторожны в праздничные дни. Если нет необходимости, оставайтесь дома", - предупредил Прокудин.

Сейчас, по его словам, наблюдается активность российских FPV-дронов большой дальности.

"Избегайте места скопления людей и будьте бдительными во всех районах", - добавил он