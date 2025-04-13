Россияне убили женщину и повредили детскую больницу в центре Херсона, есть угроза массированных атак

Российские войска обстреляли центр Херсона 13 апреля, есть погибшая. В ОВА предупреждают, что есть угроза массированных атак РФ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Александра Прокудина, Telegram главы Херсонской ГВА Романа Мрочко.
Российская армия обстреляла центр Херсона. В результате атаки на город один человек погиб и один ранен.
"Травмы, несовместимые с жизнью, получила 62-летняя женщина", - отметил Мрочко.
Кроме того, 47-летнего мужчину доставили в больницу сотрудники полиции. У него взрывная травма и осколочные ранения.
Кроме того, в результате артобстрела в Херсоне повреждено детское медучреждение.
"К счастью, пострадавших нет - во время очередной вражеской атаки дети с родителями и работниками учреждения находились в укрытии", - добавил глава МВА.
Сейчас есть большая угроза массированных атак оккупантов по Херсону.
"Враг коварен и сознательно целится по мирным людям. Будьте особенно внимательны и осторожны в праздничные дни. Если нет необходимости, оставайтесь дома", - предупредил Прокудин.
Сейчас, по его словам, наблюдается активность российских FPV-дронов большой дальности.
"Избегайте места скопления людей и будьте бдительными во всех районах", - добавил он
13 апреля российские войска обстреляли Сумы, Харьков и Купянск. Утром 13 апреля россияне атаковали баллистикой Сумы.
Под ударами, которых было два, оказался центр города. На тот момент в эпицентре удара было много людей.
На данный момент в Сумах из-за удара РФ 32 человека погибли, среди которых двое детей, еще 84, среди которых 10 детей, были ранены.
Также российская армия атаковала Купянск Харьковской области из РСЗО 13 апреля. Этот обстрел стал вторым за сутки, двое людей погибли.
Также российский беспилотник атаковал детсад в Киевском районе Харькова. Поврежден фасад здания и выбиты окна.
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