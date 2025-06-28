Россияне убили учительницу и ее мужа во время атаки дронов на Одессу

В результате ночного удара по Одессе 28 июня погибли два человека. Россияне убили учительницу Екатерину Борсинскую и ее мужа Валентина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова в Telegram.

"В результате вражеского обстрела погиб человек самой мирной в мире профессии: учитель, социальный педагог Михайловского лицея Борсинская Екатерина и ее муж Валентин", - сообщил Труханов.

В Одесском лицее "Михайловский" выразили соболезнования близким супружеской пары, жизнь которой забрали российские террористы.

"Это невыразимая потеря для всех, кто знал Екатерину Валентиновну лично: ответственный, порядочный, честный и добрый человек; профессиональный, творческий педагог, профессионал своего дела", - говорится в сообщении.