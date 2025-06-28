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Россияне убили учительницу и ее мужа во время атаки дронов на Одессу

Одесса, Суббота 28 июня 2025 15:34
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Россияне убили учительницу и ее мужа во время атаки дронов на Одессу Фото: в Одессе погибла учительница из-за атаки россиян (t.me/truonline)
Автор: Наталья Юрченко

В результате ночного удара по Одессе 28 июня погибли два человека. Россияне убили учительницу Екатерину Борсинскую и ее мужа Валентина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова в Telegram.

"В результате вражеского обстрела погиб человек самой мирной в мире профессии: учитель, социальный педагог Михайловского лицея Борсинская Екатерина и ее муж Валентин", - сообщил Труханов.

В Одесском лицее "Михайловский" выразили соболезнования близким супружеской пары, жизнь которой забрали российские террористы.

"Это невыразимая потеря для всех, кто знал Екатерину Валентиновну лично: ответственный, порядочный, честный и добрый человек; профессиональный, творческий педагог, профессионал своего дела", - говорится в сообщении.

Удар по Одессе

В ночь на 28 июня россияне выпустили по Украине 23 дрона. Почти все дроны были обезврежены, но один вражеский беспилотник ударил по Одессе. Также зафиксировано падение обломков в восьми локациях.

Главным направление удара врага была Одесская область. Как известно, в Одессе под удар попала многоэтажка. В результате попадания возник пожар на этажах с седьмого по девятый.

В результате атаки погибли супруги, еще 14 человек пострадали. Среди пострадавших трое детей.

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