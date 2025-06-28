Россияне убили учительницу и ее мужа во время атаки дронов на Одессу
В результате ночного удара по Одессе 28 июня погибли два человека. Россияне убили учительницу Екатерину Борсинскую и ее мужа Валентина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова в Telegram.
"В результате вражеского обстрела погиб человек самой мирной в мире профессии: учитель, социальный педагог Михайловского лицея Борсинская Екатерина и ее муж Валентин", - сообщил Труханов.
В Одесском лицее "Михайловский" выразили соболезнования близким супружеской пары, жизнь которой забрали российские террористы.
"Это невыразимая потеря для всех, кто знал Екатерину Валентиновну лично: ответственный, порядочный, честный и добрый человек; профессиональный, творческий педагог, профессионал своего дела", - говорится в сообщении.
Удар по Одессе
В ночь на 28 июня россияне выпустили по Украине 23 дрона. Почти все дроны были обезврежены, но один вражеский беспилотник ударил по Одессе. Также зафиксировано падение обломков в восьми локациях.
Главным направление удара врага была Одесская область. Как известно, в Одессе под удар попала многоэтажка. В результате попадания возник пожар на этажах с седьмого по девятый.
В результате атаки погибли супруги, еще 14 человек пострадали. Среди пострадавших трое детей.
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