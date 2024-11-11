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Россияне убили гражданского в оккупированном селе близ Селидово, - Офис генпрокурора

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные вероятно убили гражданского мужчину после оккупации села Новоалексеевка, которое находится вблизи города Селидово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Как пишет Офис генпрокурора, 11 ноября, в одном из Telegram-каналов была обнародована информация об убийстве гражданского, которое совершили российские террористы в Покровском районе. 

Согласно данным медиа, преступление произошло после оккупации села Новоалексеевка, которое находится вблизи города Селидово. На обнародованных фотографиях видно тело мужчины, которое находится на дороге неподалеку от разрушенных частных домов. 

"Сейчас проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия для проверки информации, установления всех обстоятельств происшествия и идентификации жертвы оккупантов", - добавляет Офиса генпрокурора. 

Военные преступления России

Военные преступления, совершенные российскими войсками во время войны против Украины, включают многочисленные случаи нападений на гражданское население, уничтожение жилых домов, школ, больниц и объектов критической инфраструктуры. Согласно международным нормам, атаки на гражданские объекты и неизбирательные обстрелы, которые ставят под угрозу жизни мирных жителей, являются грубым нарушением законов ведения войны. Значительную огласку получили события в городах Буча, Ирпень и Мариуполь.

Сегодня же, 11 ноября, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о том, что в интернете распространяется информация об очередном расстреле российскими террористами безоружных украинских военнопленных в Курской области. 

 

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