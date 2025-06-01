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Россияне убили трех женщин в Запорожской области: самой молодой было всего 18

Фото: из-за удара погибли три женщины в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики нанесли удар по Запорожской области в воскресенье, 1 июня. В результате атаки погибли три женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

Как отметил Федоров, россияне нанесли три удара по селу Терны в Запорожском районе (расположено примерно в 90 км от Запорожья). По словам главы Запорожской ОВА, российская атака унесла жизни трех женщин - 18, 35 и 56 лет.

Также взрывной волной и обломками частично разрушен магазин и рядом расположенные дома.

Кроме того, оккупанты ударили по меньшей мере тремя КАБами по селу Копани Воздвижевской громады в Пологовском районе. В результате атаки погиб 67-летний мужчина.

 

 

 

Удар по Украине 1 июня

Напомним, в ночь на 1 июня российская армия выпустила по Украине рекордное количество дронов - 472 единицы. Также россияне атаковали Украину семью ракетами, в том числе и баллистическими.

Силы ПВО обезвредили 385 средств воздушного нападения, но были и попадания.

Под ударом врага были Киев и область, Житомирская, Одесская, Харьковская области и Запорожье. Россияне ночью ударили по городу семью "Шахедами". Были повреждены дома и объекты инфраструктуры.

Больше о последствиях массированной атаки России - в материале РБК-Украина.

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