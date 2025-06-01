Россияне убили трех женщин в Запорожской области: самой молодой было всего 18
Российские захватчики нанесли удар по Запорожской области в воскресенье, 1 июня. В результате атаки погибли три женщины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.
Как отметил Федоров, россияне нанесли три удара по селу Терны в Запорожском районе (расположено примерно в 90 км от Запорожья). По словам главы Запорожской ОВА, российская атака унесла жизни трех женщин - 18, 35 и 56 лет.
Также взрывной волной и обломками частично разрушен магазин и рядом расположенные дома.
Кроме того, оккупанты ударили по меньшей мере тремя КАБами по селу Копани Воздвижевской громады в Пологовском районе. В результате атаки погиб 67-летний мужчина.
Удар по Украине 1 июня
Напомним, в ночь на 1 июня российская армия выпустила по Украине рекордное количество дронов - 472 единицы. Также россияне атаковали Украину семью ракетами, в том числе и баллистическими.
Силы ПВО обезвредили 385 средств воздушного нападения, но были и попадания.
Под ударом врага были Киев и область, Житомирская, Одесская, Харьковская области и Запорожье. Россияне ночью ударили по городу семью "Шахедами". Были повреждены дома и объекты инфраструктуры.
Больше о последствиях массированной атаки России - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.