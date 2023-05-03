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Россияне убили троих энергетиков во время обстрела в Херсонской области

Фото: оккупанты обстреляли село Степановка Херсонской области и убили трех энергетиков (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Днем в среду, 3 мая, российские оккупанты обстреляли село Степановка Херсонской области. Погибли три энергетика, которые занимались аварийно-восстановительными работами.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В обед российская армия атаковала Степановку из РСЗО. К сожалению, погибли три человека. Двое на месте, один - в карете скорой. Погибшие - это работники облэнерго, которые выполняли аварийно-восстановительные работы. Но их подло обстреляли российские террористы", - рассказал он.

Кроме этого, по словам Прокудина, оккупанты обстреляли Михайловку, Гавриловку и Тягинцы, где пострадавших нет.

"В Ивановке ранен 61-летний местный житель", - добавил глава региона.

Как сообщалось, сегодня россияне обстреляли село Токаревка Херсонской области, один человек погиб.

Также оккупанты уже дважды обстреляли Херсон. В первом случае целью россиян стал гипермаркет, где три человека погибли, пятеро получили ранения, а во втором - железнодорожный вокзал, где уже известно об одном погибшем и трех раненых.

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Херсонская область