Россияне убили семью из трех человек: Зеленский об ударе по автобусу в Сумской области

Российская армия во время удара по эвакуационному автобусу в Сумской области убила семью: отца, мать и их дочь.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
По его словам, сейчас в больницах находятся семеро раненых после удара российского дрона по автобусу. У людей ожоги, переломы, контузии. Все получают необходимую помощь.
Он также напомнил, что уже известно о девяти погибших.
"По предварительной информации, россияне убили семью: отец, мать и дочь погибли от удара. Мои соболезнования родным и близким. Все погибшие - гражданские. И россияне не могли не понимать, по какому транспортному средству наносят этот удар. Это было сознательное убийство гражданских", - пишет Зеленский.
Президент напомнил, что вчера, во время переговоров в Стамбуле, у россиян была возможность прекратить огонь.
"Украина давно это предлагает - полное и безусловное прекращение огня для того, чтобы сохранить жизни. Россия сохраняет разве что возможность для себя убивать дальше", - отметил Зеленский.
Он считает, что мир должен давить на Россию для того, чтобы убийства прекратились. Для этого надо усиливать санкции.
"Вчера в Стамбуле все увидели слабую и неподготовленную российскую делегацию без существенных полномочий. Это должно измениться. Нужны реальные шаги для завершения войны. Мы ждем от США, Европы и всех наших партнеров сильных санкций против России", - написал Зеленский.
Напомним, сегодня утром неподалеку от Белополья Сумской области российский дрон атаковал автобус - девять человек погибли.
По словам главы Белопольской громады, люди в автобусе ехали на эвакуацию из Белополья. Личности некоторых погибших еще устанавливают, большинство жертв - пожилые женщины.
Также в регионе объявлен день траура из-за удара РФ по автобусу.
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