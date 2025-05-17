Россияне убили семью из трех человек: Зеленский об ударе по автобусу в Сумской области

По его словам, сейчас в больницах находятся семеро раненых после удара российского дрона по автобусу. У людей ожоги, переломы, контузии. Все получают необходимую помощь.

Он также напомнил, что уже известно о девяти погибших.

"По предварительной информации, россияне убили семью: отец, мать и дочь погибли от удара. Мои соболезнования родным и близким. Все погибшие - гражданские. И россияне не могли не понимать, по какому транспортному средству наносят этот удар. Это было сознательное убийство гражданских", - пишет Зеленский.

Президент напомнил, что вчера, во время переговоров в Стамбуле, у россиян была возможность прекратить огонь.

"Украина давно это предлагает - полное и безусловное прекращение огня для того, чтобы сохранить жизни. Россия сохраняет разве что возможность для себя убивать дальше", - отметил Зеленский.

Он считает, что мир должен давить на Россию для того, чтобы убийства прекратились. Для этого надо усиливать санкции.

"Вчера в Стамбуле все увидели слабую и неподготовленную российскую делегацию без существенных полномочий. Это должно измениться. Нужны реальные шаги для завершения войны. Мы ждем от США, Европы и всех наших партнеров сильных санкций против России", - написал Зеленский.