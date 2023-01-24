Россияне убили еще трех мирных жителей Донецкой области

Российские войска за минувшие сутки в очередной раз атаковали населенные пункты Донецкой области. Вследствие обстрелов погибли трое гражданских, еще столько же людей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 23 января россияне убили 3 жителей Донбасса: в Новопокровском, Парасковеевке и Часовом Яру. Еще 3 человека в области получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1319 человек, еще 2879 получили ранения. При этом в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.