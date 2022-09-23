Россияне убили еще семерых гражданских в Донецкой области

Фото: карта обстрелов Донецкой области на 23 сентября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 22 сентября россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 1 во Временном Яру и 1 в Клещиевке. Еще 17 человек получили ранения", - рассказал Кириленко.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 880 человек, еще 2222 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.