Россияне убили еще одного человека. Жителей Херсона просят держаться подальше от центра

Сегодня россияне снова атаковали дроном людей в центре Херсона, в результате чего есть жертва и пострадавшие. Жителей просят быть подальше от центральной части города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Около 18:30 российский дрон снова атаковал людей в центре Херсона. Предварительно - один человек погиб, еще двое получили ранения", - пишет Прокудин.
Кроме того, он попросил херсонцев в ближайшие дни воздержаться от посещения площади Свободы и района ЦУМа, поскольку здесь наблюдается повышение активность российских беспилотников.
"Наши силы обороны работают - большинство дронов сбивают. Но, к сожалению, не все. И это действительно очень опасно. Берегите себя", - подчеркнул он.
Напомним, пару недель назад Прокудин сообщил, что россияне значительно активизировали обстрелы населенных пунктов Херсонской области.
Более того, оккупанты изменили тактику: сначала они сбрасывают авиабомбы, а затем накрывают ту же самую местность артиллерией.
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