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Россияне убили еще одного человека. Жителей Херсона просят держаться подальше от центра

Фото: большинство дронов в Херсоне сбивают, но не все (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня россияне снова атаковали дроном людей в центре Херсона, в результате чего есть жертва и пострадавшие. Жителей просят быть подальше от центральной части города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Около 18:30 российский дрон снова атаковал людей в центре Херсона. Предварительно - один человек погиб, еще двое получили ранения", - пишет Прокудин.

Кроме того, он попросил херсонцев в ближайшие дни воздержаться от посещения площади Свободы и района ЦУМа, поскольку здесь наблюдается повышение активность российских беспилотников.

"Наши силы обороны работают - большинство дронов сбивают. Но, к сожалению, не все. И это действительно очень опасно. Берегите себя", - подчеркнул он.

Обстрелы Херсонской области

Напомним, пару недель назад Прокудин сообщил, что россияне значительно активизировали обстрелы населенных пунктов Херсонской области.

Более того, оккупанты изменили тактику: сначала они сбрасывают авиабомбы, а затем накрывают ту же самую местность артиллерией.

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