ua en ru
Сб, 03 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне убили еще одного человека. Жителей Херсона просят держаться подальше от центра

Суббота 03 мая 2025 19:41
UA EN RU
Россияне убили еще одного человека. Жителей Херсона просят держаться подальше от центра Фото: большинство дронов в Херсоне сбивают, но не все (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня россияне снова атаковали дроном людей в центре Херсона, в результате чего есть жертва и пострадавшие. Жителей просят быть подальше от центральной части города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Около 18:30 российский дрон снова атаковал людей в центре Херсона. Предварительно - один человек погиб, еще двое получили ранения", - пишет Прокудин.

Кроме того, он попросил херсонцев в ближайшие дни воздержаться от посещения площади Свободы и района ЦУМа, поскольку здесь наблюдается повышение активность российских беспилотников.

"Наши силы обороны работают - большинство дронов сбивают. Но, к сожалению, не все. И это действительно очень опасно. Берегите себя", - подчеркнул он.

Обстрелы Херсонской области

Напомним, пару недель назад Прокудин сообщил, что россияне значительно активизировали обстрелы населенных пунктов Херсонской области.

Более того, оккупанты изменили тактику: сначала они сбрасывают авиабомбы, а затем накрывают ту же самую местность артиллерией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война в Украине
NEWS
Впервые в мире. ГУР уничтожило российский Су-30 с морского дрона Magura (видео)
Впервые в мире. ГУР уничтожило российский Су-30 с морского дрона Magura (видео)
DAILY
Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления
Дмитрий Сидоров, Юрий Дощатов Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления