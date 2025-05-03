Россияне убили еще одного человека. Жителей Херсона просят держаться подальше от центра

Сегодня россияне снова атаковали дроном людей в центре Херсона, в результате чего есть жертва и пострадавшие. Жителей просят быть подальше от центральной части города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Около 18:30 российский дрон снова атаковал людей в центре Херсона. Предварительно - один человек погиб, еще двое получили ранения", - пишет Прокудин.

Кроме того, он попросил херсонцев в ближайшие дни воздержаться от посещения площади Свободы и района ЦУМа, поскольку здесь наблюдается повышение активность российских беспилотников.

"Наши силы обороны работают - большинство дронов сбивают. Но, к сожалению, не все. И это действительно очень опасно. Берегите себя", - подчеркнул он.