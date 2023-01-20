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Россияне убили еще четырех гражданских в Донецкой области

Фото: российские войска продолжают обстреливать Донецкую область (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

За прошедшие сутки 19 января вследствие обстрелов в Донецкой области погибли четверо мирных жителей, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 19 січня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Дробишевому, 1 у Бахмуті та 1 у Максимільянівці. Ще 3 людини в області дістали поранення", - написал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1313 гражданских, еще 2866 человек получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие Запорожская область подверглась рекордному количеству обстрелов. Россияне совершили 224 обстрела.

Также сообщалось, что россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском - обороняются.

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Война в УкраинеДонецкая область