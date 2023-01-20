Россияне убили еще четырех гражданских в Донецкой области

За прошедшие сутки 19 января вследствие обстрелов в Донецкой области погибли четверо мирных жителей, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 19 січня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Дробишевому, 1 у Бахмуті та 1 у Максимільянівці. Ще 3 людини в області дістали поранення", - написал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1313 гражданских, еще 2866 человек получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.