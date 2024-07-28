Россияне убили более 500 детей с начала полномасштабного вторжения в Украину

С начала полномасштабного вторжения вооруженная агрессия России унесла жизни более 500 украинских детей. Еще более тысячи получили ранения.
Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора.
По данным ювенальных прокуроров, в результате вооруженной агрессии российских оккупантов в Украине погибли 564 ребенка.
"Более 2051 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 28 июля 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 564 ребенка погибли и более 1487 получили ранения разной степени тяжести", - сообщили правоохранители.
Больше всего пострадало детей в таких областях, как:
Заметим, что вчера россияне атаковали Глухов Шосткинского района. В результате погиб 14-летний парень. Еще шесть детей в возрасте от 12 до 16 лет получили ранения.
Тем временем в Миргороде Донецкой области ранения получила 13-летняя девочка.
Более того, сегодня утром россияне обстреляли Комашаны Херсонской области. В результате получили ранения 3 детей: девочка 10 лет и два парня - 15 и 17 лет.
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