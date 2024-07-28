Россияне убили более 500 детей с начала полномасштабного вторжения в Украину

По данным ювенальных прокуроров, в результате вооруженной агрессии российских оккупантов в Украине погибли 564 ребенка.

"Более 2051 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 28 июля 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 564 ребенка погибли и более 1487 получили ранения разной степени тяжести", - сообщили правоохранители.

Больше всего пострадало детей в таких областях, как: