Россияне убили более ста детей в Мариуполе. Сопротивление нашло доказательства, - мэрия

"Благодаря Мариупольскому сопротивлению удалось получить список убитых детей в Донецкой области за 2022 год. Мариупольские детишки прошли через регистрацию в моргах на временно оккупированных: Мариуполь, Мангуш и Новоазовск", - говорится в сообщении.

Данные, которые подтверждают оккупанты - 101 ребенок, погибший именно в Мариуполе во время безжалостной бомбардировки города со стороны российских захватчиков.

"Согласно списку оккупантов - 101 мариупольский ребенок, из них тех, что можно опознать - 87. Полученные данные позволили нам верифицировать количество детей, погибших во время осады Мариуполя. Страшная цифра - 147 детишек", - заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Он добавил, что количество детей может быть больше.

В мэрии добавили, что выложили часть документов россиян с соблюдением условий закона о защите персональных данных, понимая важность информации.

"Для достижения справедливости соберем подтверждающие указанный ужасный факт документы и обратимся в правоохранительные органы с целью внесения данных о совершенном преступлении в Единый реестр досудебных расследований для привлечения к уголовной ответственности. Каждый преступник должен быть наказан", - заявил городской голова Мариуполя.

Фото: документы россиян (t.me/mariupolrada)

Осада Мариуполя

Бои за Мариуполь начались после полномасштабного вторжения РФ в Украину и продолжались с 24 февраля по 20 мая 2022 года. В общей сложности оборона города продолжалась 86 дней, 82 из которых в полном окружении.

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