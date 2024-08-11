Россияне убили мирного жителя в прифронтовой общине Запорожской области

Напомним, в Запорожской области из-за постоянных обстрелов со стороны РФ начали строить подземные школы. Некоторые из них уже на стадии высокой готовности, другие – на начальных этапах. Школы строятся не только в Запорожье, но и в сельских общинах, в частности, в Кушугумской, Широковской, Беленьковской.

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