Россияне убили мирного жителя в прифронтовой общине Запорожской области

Оккупанты обстреляли гражданские здания в селе Новопавловка Ореховской общины Запорожской области. Погиб мирный житель, его жена получила ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВД Ивана Федорова.
Вражеская ракета попала в дом супругов. Женщина получила ранения, а мужчина погиб на месте.
Сегодня около 13:30 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики с юго-востока.
Напомним, в Запорожской области из-за постоянных обстрелов со стороны РФ начали строить подземные школы. Некоторые из них уже на стадии высокой готовности, другие – на начальных этапах. Школы строятся не только в Запорожье, но и в сельских общинах, в частности, в Кушугумской, Широковской, Беленьковской.
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