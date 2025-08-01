Россияне убили в Херсоне маму троих детей: ударили из артиллерии

"Ориентировочно в 06:40 российская армия обстреляла из артиллерии Днепровский район Херсона. Из-за вражеской атаки ранения, несовместимые с жизнью получила, мама троих детей 1974 года рождения", - заявил Прокудин.

Он также добавил, что за минувшие сутки российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 8 частных домов.

Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, частные гаражи и автомобили. Кроме того, из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.