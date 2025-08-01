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Россияне убили в Херсоне маму троих детей: ударили из артиллерии

Фото: россияне убили в Херсоне маму троих детей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня утром, 1 августа, ударили из артиллерии по Херсону. В результате обстрела погибла мама троих детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина.

"Ориентировочно в 06:40 российская армия обстреляла из артиллерии Днепровский район Херсона. Из-за вражеской атаки ранения, несовместимые с жизнью получила, мама троих детей 1974 года рождения", - заявил Прокудин.

Он также добавил, что за минувшие сутки российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 8 частных домов.

Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, частные гаражи и автомобили. Кроме того, из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

 

Обстрелы Херсона и области

Российские войска продолжают атаковать Херсон и область, несмотря на бегство из региона осенью 2022 года. В последнее время оккупанты все активнее применяют ударные дроны, а также регулярно обстреливают областной центр и освобожденные населенные пункты артиллерией и управляемыми авиабомбами.

Так, в пригороде Херсона ночью вражеский ударный беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Пострадали два человека. Также недавно российская армия ударила по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела в Херсоне.

Кроме того, российские войска днем 25 июля ударили дроном по медикам в Херсоне. В результате вражеского обстрела есть раненые.

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