Россияне убили в Херсоне маму троих детей: ударили из артиллерии

Российские войска сегодня утром, 1 августа, ударили из артиллерии по Херсону. В результате обстрела погибла мама троих детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина.
"Ориентировочно в 06:40 российская армия обстреляла из артиллерии Днепровский район Херсона. Из-за вражеской атаки ранения, несовместимые с жизнью получила, мама троих детей 1974 года рождения", - заявил Прокудин.
Он также добавил, что за минувшие сутки российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 8 частных домов.
Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, частные гаражи и автомобили. Кроме того, из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.
Российские войска продолжают атаковать Херсон и область, несмотря на бегство из региона осенью 2022 года. В последнее время оккупанты все активнее применяют ударные дроны, а также регулярно обстреливают областной центр и освобожденные населенные пункты артиллерией и управляемыми авиабомбами.
Так, в пригороде Херсона ночью вражеский ударный беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Пострадали два человека. Также недавно российская армия ударила по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела в Херсоне.
Кроме того, российские войска днем 25 июля ударили дроном по медикам в Херсоне. В результате вражеского обстрела есть раненые.