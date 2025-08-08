RU

Дональд Трамп Война в Украине

Россияне убили FPV-дроном директора больницы в Константиновке, - ОВА

Иллюстративное фото: россияне постоянно атакуют Константиновку (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты днем 8 августа ударом FPV-дрона убили в Константиновке директора больницы и ранили еще трех медицинских работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Константиновской городской военной администрации Сергея Горбунова.

"Сегодня около 15:00 в городе Константиновка произошел вражеский обстрел с помощью FPV-дрона, в результате которого погибло одно гражданское лицо - временно исполняющая обязанности директора КП "ЦПМСД" Константиновского городского совета", - сказано в сообщении.

Горбунов добавил, что ранения также получили медсестра, завхоз и водитель автомобиля, по которому ударил дрон. Россияне умышленно атаковали медицинских работников, пытаясь их убить.

"Эта трагедия - очередное свидетельство жестокости врага, который не останавливается даже перед атаками на гражданских медиков, выполняющих чрезвычайно важную работу. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей. Еще раз призываем всех: берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь своевременно!", - добавил Горбунов.

Отметим, что россияне постоянно атакуют FPV-дронами гражданское население. Так, 6 августа враг ударил дроном по группе энергетиков в Днепропетровской области. Под Покровск оккупанты перебросили элитных военных преступников из группы "Рубикон", одна из задач у которых - уничтожать дронами гражданское население и сеять панику.

Из-за ударов россиян Покровск и Константиновка оказались на грани гуманитарного кризиса. В обоих городах еще остаются тысячи людей, но завезти туда "гуманитарку" фактически невозможно.

