Россияне убили FPV-дроном директора больницы в Константиновке, - ОВА

Российские оккупанты днем 8 августа ударом FPV-дрона убили в Константиновке директора больницы и ранили еще трех медицинских работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Константиновской городской военной администрации Сергея Горбунова .

"Сегодня около 15:00 в городе Константиновка произошел вражеский обстрел с помощью FPV-дрона, в результате которого погибло одно гражданское лицо - временно исполняющая обязанности директора КП "ЦПМСД" Константиновского городского совета", - сказано в сообщении.

Горбунов добавил, что ранения также получили медсестра, завхоз и водитель автомобиля, по которому ударил дрон. Россияне умышленно атаковали медицинских работников, пытаясь их убить.

"Эта трагедия - очередное свидетельство жестокости врага, который не останавливается даже перед атаками на гражданских медиков, выполняющих чрезвычайно важную работу. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей. Еще раз призываем всех: берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь своевременно!", - добавил Горбунов.