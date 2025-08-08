ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне убили FPV-дроном директора больницы в Константиновке, - ОВА

Украина, Пятница 08 августа 2025 22:05
UA EN RU
Россияне убили FPV-дроном директора больницы в Константиновке, - ОВА Иллюстративное фото: россияне постоянно атакуют Константиновку (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты днем 8 августа ударом FPV-дрона убили в Константиновке директора больницы и ранили еще трех медицинских работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Константиновской городской военной администрации Сергея Горбунова.

"Сегодня около 15:00 в городе Константиновка произошел вражеский обстрел с помощью FPV-дрона, в результате которого погибло одно гражданское лицо - временно исполняющая обязанности директора КП "ЦПМСД" Константиновского городского совета", - сказано в сообщении.

Горбунов добавил, что ранения также получили медсестра, завхоз и водитель автомобиля, по которому ударил дрон. Россияне умышленно атаковали медицинских работников, пытаясь их убить.

"Эта трагедия - очередное свидетельство жестокости врага, который не останавливается даже перед атаками на гражданских медиков, выполняющих чрезвычайно важную работу. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей. Еще раз призываем всех: берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь своевременно!", - добавил Горбунов.

Отметим, что россияне постоянно атакуют FPV-дронами гражданское население. Так, 6 августа враг ударил дроном по группе энергетиков в Днепропетровской области. Под Покровск оккупанты перебросили элитных военных преступников из группы "Рубикон", одна из задач у которых - уничтожать дронами гражданское население и сеять панику.

Из-за ударов россиян Покровск и Константиновка оказались на грани гуманитарного кризиса. В обоих городах еще остаются тысячи людей, но завезти туда "гуманитарку" фактически невозможно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Константиновка Война в Украине
Новости
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине