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Россияне убили двух жителей Донецкой области за сутки, еще 14 ранили

Фото: россияне убили двух жителей Донецкой области за сутки, еще 14 ранили (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска не прекращают обстрелы Донецкой области. За минувшие сутки от атак оккупантов погибли двое гражданских, а еще 14 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 3 февраля стало известно о 2 жителях Донетчины, убитых россиянами: в Торецке и Бахмуте. Еще 14 человек в области получили ранения", - написал Кириленко.

По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, вчера российские войска обстреляли центр Торецка Донецкой области по артиллерии.

Также вчера оккупанты обстреляли Покровск из "Ураганов" и запрещенных кассетных боеприпасов.

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