Россияне убили двух мальчиков-пономарей. Родители не захотели оставлять их в эвакуации

В результате российского обстрела 11 марта в селе Гришино Донецкой области погибли двое братьев - Максим и Тимофей. Ребята были пономарями местного Покровского храма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра информации УПЦ .

"Прошу молитв за н-п (новопреставленных - те, которые недавно умерли, - ред.) братьев Максима и Тимофея, пономарей Покровского храма с. Гришино, которые погибли от вражеского обстрела", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что в Покровской городской военной администрации сообщают, что братья 11 и 13 лет погибли в результате артиллерийского обстрела поселка Ровно Мирноградской громады вечером во вторник. Еще один 14-летний парень получил ранения и находится в тяжелом состоянии.

Как отмечают представители местной власти, всех троих детей еще в августе-сентябре прошлого года эвакуировали в Днепропетровскую область, однако впоследствии они вернулись домой.

Обстрелы Донецкой области в марте

Также мы писали, что вечером 8 марта 2025 года российские войска обстреляли жилые кварталы Дружковки Донецкой области. Сначала сообщалось о семи раненых, однако впоследствии количество пострадавших возросло до 12 человек, среди которых 15-летняя девушка. Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и резаные раны, им оказана медицинская помощь. Обстрел повредил многоквартирные дома и кафе. По факту военного преступления начато досудебное расследование.

Кроме того, 7 марта российские войска осуществили массированный обстрел города Доброполье в Донецкой области. По состоянию на 8 марта, в результате атаки погибли 11 человек, а 47 получили ранения, среди которых 7 детей.

Обстрел вызвал значительные разрушения: повреждены по меньшей мере восемь пятиэтажных домов, торговый центр, торговые павильоны и около 30 автомобилей. Некоторые здания выгорели почти полностью.

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