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Россияне убили детского писателя Вакуленко во время оккупации Харьковской области

Фото: детский писатель Владимир Вакуленко был убит оккупантами под Харьковом (facebook.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Оккупанты убили под Харьковом детского писателя Владимира Вакуленко. Это подтвердили фотодоказательства и результаты ДНК-экспертизы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Суспільного.

В марте 2022 года российские оккупанты похитили писателя из его дома в селе Капитоловка возле Изюма. Родители Вакуленко искали сына больше полугода. Впоследствии они узнали, что Владимира похитили российские оккупанты.

После деоккупации Изюма было найдено массовое захоронение и журнал местной ритуальной службы, в котором имя писателя числилось под номером 319. И хотя сначала прокуратура Харьковской области отрицала наличие тела писателя, расследователи нашли фото похороненного под этим номером. На нем были простреленные документы Вакуленко, а также татуировка на руке, похожая на ту, которая была у писателя. В настоящее время гибель писателя подтвердила ДНК-экспертиза.

Владимир Вакуленко – детский писатель, поэт и лауреат многочисленных литературных премий.

На конец октября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что в Харьковской области обнаружено 765 погибших во время оккупации. Эксперты считают, что число жертв среди гражданских в результате российской оккупации Харьковской области может превышать тысячу человек.

Как заявил ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, варварство российской оккупации показывает, почему мир должен поддержать Украину в завершении этой войны и привлечении виновных к ответственности.

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