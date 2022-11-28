Россияне убили детского писателя Вакуленко во время оккупации Харьковской области

В марте 2022 года российские оккупанты похитили писателя из его дома в селе Капитоловка возле Изюма. Родители Вакуленко искали сына больше полугода. Впоследствии они узнали, что Владимира похитили российские оккупанты.

После деоккупации Изюма было найдено массовое захоронение и журнал местной ритуальной службы, в котором имя писателя числилось под номером 319. И хотя сначала прокуратура Харьковской области отрицала наличие тела писателя, расследователи нашли фото похороненного под этим номером. На нем были простреленные документы Вакуленко, а также татуировка на руке, похожая на ту, которая была у писателя. В настоящее время гибель писателя подтвердила ДНК-экспертиза.

Владимир Вакуленко – детский писатель, поэт и лауреат многочисленных литературных премий.