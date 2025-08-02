Россияне убили ребенка на Сумщине ударом беспилотника, - ОВА

"Около 14:30 враг атаковал Свескую общину. Пострадали двое подростков, которые были рядом с местом удара. 12-летний мальчик умер до приезда медиков", - сказано в сообщении.

Также от атаки пострадал 13-летний подросток. Его госпитализировали с осколочными ранениями, врачи борются за жизнь ребенка. Ведется установление обстоятельств трагедии.

"Россия продолжает целиться по мирным. Призываю жителей приграничных общин не игнорировать тревоги. Берегите себя и своих детей", - добавил Григоров.