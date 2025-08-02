Россияне убили ребенка на Сумщине ударом беспилотника, - ОВА
Российские оккупанты совершили очередное военное преступление в Сумской области Украины. Ударом беспилотника враг убил одного ребенка и тяжело ранил другого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОГА Олега Григорова.
"Около 14:30 враг атаковал Свескую общину. Пострадали двое подростков, которые были рядом с местом удара. 12-летний мальчик умер до приезда медиков", - сказано в сообщении.
Также от атаки пострадал 13-летний подросток. Его госпитализировали с осколочными ранениями, врачи борются за жизнь ребенка. Ведется установление обстоятельств трагедии.
"Россия продолжает целиться по мирным. Призываю жителей приграничных общин не игнорировать тревоги. Берегите себя и своих детей", - добавил Григоров.
Напомним, что российские террористы регулярно убивают детей в Украине. Так, после удара российских ракет по Киеву погиб 31 человек, среди которых было шестеро детей, еще 179 человек пострадали.
В Харькове 1 августа оккупанты атаковали город террор-дроном "Молния", из-за атаки врага пострадали 10 человек. Среди пострадавших было трое детей - младенец и два мальчика.