Россияне ударили по эвакуационному автомобилю в Волчанске, погиб полицейский

В результате удара погиб полицейский, еще один раненый.

"По эвакуационному автомобилю оккупанты ударили FPV-дроном. В этот момент в авто находились двое сотрудников полиции, которые ехали спасать гражданских", - рассказал Клименко.

Глава МВД добавил, что враг постоянно применяет беспилотники, в связи с чем эвакуационные группы правоохранителей находятся стабильно под риском.

"Но полицейские продолжают вывозить людей из-под обстрелов. Спасают, несмотря на риски для собственной жизни и здоровья. Это самопожертвование нужно помнить всегда", - добавил глава министерства.

Ситуация в Волчанске

В начале мая российские террористы начали наступление на Харьковскую область. Как рассказывал президент Владимир Зеленский, самые ожесточенные бои идут в Покровском, Краматорском, Кураховском направлениях.

По словам главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, на территории Волчанска, куда зашел враг, находится около сотни гражданских. Их не выпускают на эвакуацию.