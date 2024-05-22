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Россияне ударили по эвакуационному автомобилю в Волчанске, погиб полицейский

Фото: россияне ударили по эвакуационному автомобилю в Волчанске, погиб полицейский (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы ударили по автомобилю правоохранителей в Волчанске, которые планировали эвакуировать гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства внутренних дел (МВД) Игоря Клименко.

В результате удара погиб полицейский, еще один раненый.

"По эвакуационному автомобилю оккупанты ударили FPV-дроном. В этот момент в авто находились двое сотрудников полиции, которые ехали спасать гражданских", - рассказал Клименко.

Глава МВД добавил, что враг постоянно применяет беспилотники, в связи с чем эвакуационные группы правоохранителей находятся стабильно под риском.

"Но полицейские продолжают вывозить людей из-под обстрелов. Спасают, несмотря на риски для собственной жизни и здоровья. Это самопожертвование нужно помнить всегда", - добавил глава министерства. 

Ситуация в Волчанске

В начале мая российские террористы начали наступление на Харьковскую область. Как рассказывал президент Владимир Зеленский, самые ожесточенные бои идут в Покровском, Краматорском, Кураховском направлениях. 

По словам главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, на территории Волчанска, куда зашел враг, находится около сотни гражданских. Их не выпускают на эвакуацию.

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