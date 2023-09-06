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Россияне цинично обвиняют украинскую ПВО в убийстве людей на рынке в Константиновке

Фото: Последствия удара по Константиновке (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 6 сентября, нанесли удар по Константиновке в Донецкой области, в результате чего было убито много людей. Пропагандисты спешно начали обвинять в этом "украинскую ПВО".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Российские пропагандисты не замедлили с реакцией - они подло и цинично обвинили в ударе Украину. Мол, работала украинская ПВО, но ракета полетела по непредсказуемой траектории или сбила что-то в небе прямо на рынок", - говорится в сообщении.

Фото: Пример пропаганды России (facebook.com/StratcomCentreUA)

Отмечается, что такую лживую версию выдвинули приспешники Кремля Владимир Соловьев и Владислав Поздняков.

Такое случается не впервые

Отмечается, что подобным образом пропагандисты пытались "защитить" российскую армию после удара по жилому дому в Днепре 14 января. Похожий нарратив подхватили и другие пропагандистские Telegram-каналы.

"Однако никаких доказательств того, что в десятках жертв виновата именно украинская ПВО, они не предоставляют. И неудивительно, ведь по мирным украинцам ударила именно российская ракета", - добавили в Центре.

Обстрел Константиновки

Российские оккупанты сегодня обстреляли Константиновку. В результате сегодняшней атаки погибли 16 человек, еще 31 ранены.

По предварительным данным администрации, повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Полностью сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.

О ракетных обстрелах российских террористов Константиновки - в материале РБК-Украина.

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