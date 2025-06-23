Россияне цинично распространяют фейк о гибели людей в Киеве от "ракеты ПВО", - ЦПД

Сразу после очередной массированной атаки в ночь на 23 июня, когда российские ракеты и дроны попали в жилые дома в столице и в области, кремлевская пропаганда активизировала распространение лживых нарративов, чтобы снять с РФ ответственность за убийства гражданских жителей Киева и других украинских городов.

Как отметили в ЦПД, эти заявления являются откровенной манипуляцией, которую Москва использует каждый раз после ударов по гражданской инфраструктуре. Таким образом Россия пытается оправдать свои действия перед международным сообществом и посеять недоверие среди украинцев.

"Подобные заявления являются циничной и откровенной ложью российской пропаганды, к которой Кремль прибегает каждый раз после террористических ударов по Украине, чтобы оправдать действия российской армии и пытаться спровоцировать раскол между военными и гражданскими в Украине", - говорится в сообщении.