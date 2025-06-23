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Россияне цинично распространяют фейк о гибели людей в Киеве от "ракеты ПВО", - ЦПД

Киев, Понедельник 23 июня 2025 10:40
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Россияне цинично распространяют фейк о гибели людей в Киеве от "ракеты ПВО", - ЦПД Фото: последствия атаки РФ на Киев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Россияне распространяют фейк о том, что якобы все удары по Киеву в ночь на 23 июня, были направлены исключительно по военным объектам, а гибель гражданских - это "результат работы украинской ПВО".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Сразу после очередной массированной атаки в ночь на 23 июня, когда российские ракеты и дроны попали в жилые дома в столице и в области, кремлевская пропаганда активизировала распространение лживых нарративов, чтобы снять с РФ ответственность за убийства гражданских жителей Киева и других украинских городов.

Как отметили в ЦПД, эти заявления являются откровенной манипуляцией, которую Москва использует каждый раз после ударов по гражданской инфраструктуре. Таким образом Россия пытается оправдать свои действия перед международным сообществом и посеять недоверие среди украинцев.

"Подобные заявления являются циничной и откровенной ложью российской пропаганды, к которой Кремль прибегает каждый раз после террористических ударов по Украине, чтобы оправдать действия российской армии и пытаться спровоцировать раскол между военными и гражданскими в Украине", - говорится в сообщении.

Россияне цинично распространяют фейк о гибели людей в Киеве от &quot;ракеты ПВО&quot;, - ЦПД

Атака на Киев 23 июня

Напомним, Российская Федерация в ночь на понедельник, 23 июня, запустила по территории Украины более 350 беспилотников, баллистические и крылатые ракеты. Основное направление удара - Киев.

В столице разрушения в нескольких районах, есть значительные повреждения инфраструктуры, есть значительные повреждения инфраструктуры. По последним данным от МВД, уже известно о 7 погибших, среди них 6 - в Киеве, 1 - в Белой Церкви (Киевская область).

При этом количество пострадавших в Киеве, по данным КГВА, возросло до 25-ти. Это в том числе 4 ребенка. 8 пострадавших - в Соломенском районе, 17 - в Шевченковском.

Во время комбинированной атаки также пострадала квартира солиста группы "Антитела" Тараса Тополи. Дом, где он жил с женой Еленой Тополей (певицей Alyosha), поврежден ударной волной.

Подробнее о последствиях вражеского обстрела по Киеву - читайте в репортаже РБК-Украина.

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