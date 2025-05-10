Россияне в третий день "перемирия" убили мужчину в Херсоне

Около 7:00 российские военные атаковали с дрона жителя Херсона в Днепровском районе.

"К сожалению, в результате взрыва мужчина получил тяжелые травмы. Он погиб на месте. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

По данным Херсонской ОВА, за прошедшие сутки под ударами врага были Херсон и еще 15 населенных пунктов области. Россияне применили дроны и артиллерию.

Российские военные были по жилым кварталам, повредили четыре частных дома. Также оккупанты повредили частный автомобиль. Из-за российской агрессии два человека получили ранения.