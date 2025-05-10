Россияне в третий день "перемирия" убили мужчину в Херсоне

Российские оккупанты нанесли удар дроном по Херсону 10 мая, несмотря на объявленное Кремлем так называемое "перемирие". В результате атаки погиб мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.
Около 7:00 российские военные атаковали с дрона жителя Херсона в Днепровском районе.
"К сожалению, в результате взрыва мужчина получил тяжелые травмы. Он погиб на месте. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
По данным Херсонской ОВА, за прошедшие сутки под ударами врага были Херсон и еще 15 населенных пунктов области. Россияне применили дроны и артиллерию.
Российские военные были по жилым кварталам, повредили четыре частных дома. Также оккупанты повредили частный автомобиль. Из-за российской агрессии два человека получили ранения.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое трехдневное "перемирие" - с 8 по 10 мая. В Украине в свою очередь напомнили, что более месяца назад согласились на предложение США о прекращении огня.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что согласен на 30-дневное прекращение огня, а не на "перемирие" на три дня, как хочет Путин.
Стоит отметить, что Россия не запускала ударные дроны по Украине две ночи подряд. Впрочем, оккупанты не прекратили обстрелы Украины. За сутки РФ ударила по Запорожской области почти 300 раз.
Также не остановились и боевые действия на фронте, несмотря на обещания Кремля. По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины отбили 196 боевых столкновений по всей линии фронта за последние сутки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.