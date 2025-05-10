Россияне в третий день "перемирия" убили мужчину в Херсоне

Российские оккупанты нанесли удар дроном по Херсону 10 мая, несмотря на объявленное Кремлем так называемое "перемирие". В результате атаки погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.