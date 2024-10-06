Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке: одного из палачей уже взяли в плен

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен одного россиянина, который был среди группы оккупантов, казнившей украинских бойцов.

На допросе пленный россиянин рассказал, что зверство он вместе с другими оккупантами совершил по приказу.

"С пленными возиться некогда. Пленных не брать. Дали команду расстрелять", - сказал он.

Реакция омбудсмена

"Потерять россиянами украинских пленных - это военные преступления!", - подчеркнул Лубинец.

Он отметил, что в последнее время в соцсетях появляются видео вероятных расстрелов и убийств российской армией сдаваемых в плен украинских военных.

"Сегодня в Интернете появились очередное видео, где оккупанты, вероятно, расстреливают безоружных украинских военных на Донбассе. Со своей стороны, как омбудсман Украины, требую от международного сообщества фиксировать эти нарушения Женевской конвенции об обращении с военнопленными и международного гуманитарного права".

Он также отметил, что по всем возможным случаям направляет письма на ООН и МККК.

"Сейчас в срочном порядке от меня идет следующее письмо к ним по случаю в Нью-Йорке... Такие вещи - это недопустимо и является нарушением прав человека! В то же время поведение российских военных толерантно от их высшего руководства. Именно поэтому необходима фиксация и проверка каждого преступления и должное наказание!", - подытожил он.